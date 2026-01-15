1p

Közérdekű Magyar Posta Nyugdíj, öngondoskodás

Már lehet várni a postásokat az emelt nyugdíjjal

mfor.hu

Már elindultak a kézbesítők, akik táskájukban a megemelt összegű nyugdíjakat viszik ki az érintettekhez. Tízből három nyugdíjasra vonatkozik.

A Magyar Posta munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint

a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be

– közölte a posta csütörtökön megküldött közleményében.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá az MTI-nek.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintett nyugdíjasnak - jegyezte meg a posta.

Örülhetnek az egyéni vállalkozók, újdonsággal rukkol elő a NAV

Könnyítést hoz az új év az egyéni vállalkozóknak, még az esztendő elején megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Lehet egy kis bibi a nagy hideg miatti gázszámlákkal

Probléma lehet a januári fogyasztásról szóló gázszámlákon a befizetendő összegekkel, ami visszaüthet a 2026-os választásokon a kormánypártnak.

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. 

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsora, a tüzet eloltották.    

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

Az ónos eső és a havazás miatt késések és járattörlések is előfordulhatnak. 

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.  

Holnaptól életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely alapján már csekély mértékű kábítószer birtoklása is szigorúan büntethetővé válik.

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.  

