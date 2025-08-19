2p
Közérdekű

Már meg lehet kóstolni Magyarország tortáját

Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.

Kedden is családi programok, gasztronómiai élmények, koncertek és látványos produkciók várják a látogatókat a fővárosban, ahol a Magyar Ízek Utcájában először lehet megkóstolni a DCJ Stílusgyakorlat nevű, csokoládés-karamellás-meggyes édességet, amely megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és a csokoládés-meggyes Álmodozót, amely a cukormentes torták legjobbja lett idén – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Várkert Bazárnál délelőtt az Alma Zenekar szórakoztatja a családokat, délután és este pedig olyan előadók lépnek színpadra, mint Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, DJ Izil, valamint a Mystery Gang.

Kedden debütál a Szent István Nap programsorozat két új helyszíne is. A margitszigeti Nagyréten a Családi Élménysziget sportos, zenei és játékos programokkal invitálja a családokat közös kikapcsolódásra, amelynek keretében a sportfoglalkozások és játékos elfoglaltságok mellett az esti órákban Kefir és Horváth Tamás lép színpadra. A Szabadság téren kialakított Kultúrkavalkád jazz- és filmzenei betétekkel, gyermekeknek szóló műsorokkal készül, itt többek között fellép az Itt és Most Társulat, a Hot Jazz Band és a Kerekes Band is.

A Varázsliget a kisgyermekes családoknak kínál elsősorban programokat. A helyszín mesebeli hangulatát a Pom-Pom meséi, Mirr-Murr kandúr kalandjai és a Cirkuszi játszóház teszi különlegessé.

A Műegyetem rakparton a Road Movie Live keretében fellép a Hooligans és az Irie Maffia, a Retro Tabánon pedig Deák Bill Gyula, majd a Bikini ad koncertet.

A Millenáris Művészkertjében a Rejtő Jenő időkapszula délelőttől késő estig fogadja a látogatókat, de levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés vígjátékot is.

Az ünnepi programok a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhetők el.

Óriási káoszt és lezárásokat hoz augusztus 20.

Óriási káoszt és lezárásokat hoz augusztus 20.

Nehéz lesz Budapesten közlekedni.

Megint baj van a MÁV-nál: ha jegyet venne, erre készüljön!

Megint baj van a MÁV-nál: ha jegyet venne, erre készüljön! – frissítve

Rendszerhiba történt.

Visszahívott üvegpohár

Veszélyes lehet, ha ebből a kínai üvegpohárból iszik

Ólom- és kadmiumkioldódás veszélye miatt virágmintás üvegpoharakat hívott vissza a forgalomból a TEDi üzletlánc – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Önnek is furcsaságok történnek ma a Facebook-fiókjában?

Aki nem figyel, zárolják a Facebook-fiókját – de itt a megoldás.

A MÁV reagál a harmadfokú hőségriasztásra

A MÁV reagál a harmadfokú hőségriasztásra

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás bevezetésére tekintettel augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítunk a forgalmasabb állomásokon.

Lángokban állt egy BKV-busz

Lángokban állt egy BKV-busz

Kigyulladt egy autóbusz az V. kerületben szerdán délelőtt – közölte a katasztrófavédelem honlapján.

Új szabadstrand nyílik a fővárosban

Új szabadstrand nyílik a fővárosban

Kedden nyílik meg Budapest XI. kerületében a Duna-fürdő Árasztó-part.

Járatkésés, zajos útitársak, elveszett csomag ... Számos előre nem látható, kellemetlen esemény árnyékolhatja be régen várt nyaralásunkat

Gyomorforgató dolgok kerülhetnek elő az elveszett poggyászokból

Sokak rémálma a végtelennek tűnő reptéri futószalag, amire csak nem akar kigördülni feladott bőröndjük. Mi a teendő, ha poggyászunk elveszett, esetleg megrongálódott? Mutatjuk. Ahogy azt is, mi mindent rejthetnek a senkinek sem kellő, hátrahagyott csomagok. 

Holnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe

Holnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton a honlapján.

Lezuhant egy repülőgép Aradon

Lezuhant egy repülőgép Aradon

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. hírportál.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


