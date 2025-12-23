Már szinte biztos, kit indít a Fidesz Magyar Péter választási körzetében

A Telex írta meg, hogy egyik kollégájuk postaládájába egy karácsonyi üdvözlőlapot dobott be a postás, amin a jókívánság („Békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok!”) alatt Steiner Attila neve és aláírása szerepel, a titulus pedig a következő: az ön országgyűlési képviselőjelöltje. Budapest, 3. választókerület. Illetve természetesen Steiner arcképével is ellátták a karácsonyi kártyát.

A hegyvidéki választókörzet hosszú évekig tradicionálisan fideszes volt, hiszen 2010-ig Pokorni Zoltán, aztán Fónagy János, majd Magyar Péter egykori jó barátja, Gulyás Gergely volt a körzet országgyűlési képviselője. Azonban 2022-ben már az ellenzéki összefogás nyert Hajnal Miklóssal. Steiner egyébként korábban már szúrkálódott Magyar irányába, amikor egy közös fotójukról szóló poszt alá odaírta, hogy alig várja, hogy a Tisza miniszterelnök-jelöltjének régi ügyeiről beszélhessenek.

A budapesti 3. országgyűlési választókerület a teljes XII. kerületet és a XI. kerület északnyugati részét, Sasadot, Gazdagrétet és Őrmezőt foglalja magába.