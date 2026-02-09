Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai alapján a kormánypárti (Fidesz-KDNP) Nagy Zoltán győzedelmeskedett a Balmazújvárosban vasárnap megtartott időközi önkormányzati választáson.

A voksolásra azért volt szükség a településen, mert a 7. számú egyéni választókerület korábbi képviselője, Demeter Pál tavaly novemberben visszaadta mandátumát. A korábban a Jobbik színeiben politizáló, majd a Közösen Balmazújvárosért Egyesület frakciójában tevékenykedő Demeter megváltozott életkörülményeivel indokolta távozását a helyi közéletből. 850-nél is kevesebb választópolgár jelent meg a voksoláson.