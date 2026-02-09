1p
Közérdekű Választás 2026

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

mfor.hu

Masszívnak nem nevezhető tömeg döntötte el a kérdést.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai alapján a kormánypárti (Fidesz-KDNP) Nagy Zoltán győzedelmeskedett a Balmazújvárosban vasárnap megtartott időközi önkormányzati választáson.

A voksolásra azért volt szükség a településen, mert a 7. számú egyéni választókerület korábbi képviselője, Demeter Pál tavaly novemberben visszaadta mandátumát. A korábban a Jobbik színeiben politizáló, majd a Közösen Balmazújvárosért Egyesület frakciójában tevékenykedő Demeter megváltozott életkörülményeivel indokolta távozását a helyi közéletből. 850-nél is kevesebb választópolgár jelent meg a voksoláson.

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

Nem indul a Párbeszéd–Zöldek a 2026-os országgyűlési választáson – ezt írta a párt a közösségi oldalán.

Mondjunk nemet az ételrendőrségnek

Ünnepek idején nem nagyon számoljuk a kalóriákat. A január és még talán a február is, többnyire a diétázás időszaka, ami nem azonos a vallási alapú böjttel. A speciális étrendek és a diéták manapság divathullámokra épülnek. Abban mindegyik megegyezik, hogy idő és pénz kell hozzá.

Magyar Péter_jo

Rezsicsökkentés +, vagyonadó, magyar euró, orosz energiafüggés – bemutatta a Tisza a választási programját

A Tisza Párt több mint 200 oldalas választási programja a „Működő és emberséges Magyarország" címet kapta.

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szombaton az MTI-vel.

A kormányt támogató Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése és a Tisza Párt programbemutatója vár ma ránk.

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

A döntésből hamarosan európai elfogatóparancs lehet, ami ellen a politikai menedékjog sem véd.

Plusz 50 ezer vasúti ülőhellyel, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonattal és csaknem 90 új InterCity-kocsival bővül a MÁV flottája.

Már most 26 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba.

