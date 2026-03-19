A Nézőpontnál a Fidesz, a 21 Kutatóközpontnál a Tisza vezet stabilan

A március 15-ei rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben – közölte a Nézőpont Intézet. A felmérése szerint az április 12-ei, vasárnapon esedékes országgyűlési választáson

a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne,

míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt.

A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék,amely a párt számára biztos bejutást ígér. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt a március 15-ei ünnepeken sem tudott mozgósítani, s jelenleg legvalószínűbb listás eredményük 3-3 százalék lenne. A Nézőpont a listás eredmények kapcsán megjegyezte, hogy annak meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vették figyelembe.

A Nézőpont Intézet szerint március 15-e után enyhén nőtt a Fidesz előnye. A 21 Kutatóközpontnál a Tisza vezet stabilan

Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával.

Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb, mint 80 százaléka fog részt venni a választáson

– írták.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény a kormányközeli Nézőpont szerint, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is: Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla).

A nyugdíjasoknál simán vezet, a 30 év alattiaknál óriási hátrányban a Fidesz

Ezzel szemben a 21 Kutatóközpont 24.hu számára készített felmérése a teljes lakosság körében 8 százalékpontos Tisza-vezetést jelez.

A kutatásból kiderül, hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők és a nyugdíjasok körében stabil előnye van a Fidesznek, ahogy még mindig kicsivel több nő támogatja a kormánypártot, mint a legnagyobb ellenzéki erőt, a Tisza Pártot.

A demográfiai adatok alapján az látszik a teljes népességben, hogy a férfiak körében sokkal többen támogatják a Tisza Pártot, mint a Fideszt (49-25 százalék az arány), a nőknél viszont a Fidesznek 34 százalékos eredménye van, míg a Tisza Pártra a nők 29 százaléka szavazna.

Kétszer olyan népszerű a Mi Hazánk a férfiak körében, mint a nőknél (6 vs. 3 százalék), az MKKP-nál arányuk ugyanannyi (1-1 százalék), míg a DK-ra 2 százalék a nők, és 1 százalék a férfiak aránya. 4 százaléknyi nő mondta, hogy nem menne el, a férfiaknál ugyanez csak 2 százalék. Ugyanígy kétszerannyi nő mondta, hogy nem tudja (8 százalék vs. 4 százalék), mint amennyi férfi, viszont látványos a nem válaszolók aránya: a nőknél ez 21, a férfiaknál 13 százalék.

A legjelentősebb különbség nem is annyira a nemek szerinti megoszlásnál, sokkal inkább az életkoronkénti felosztásnál látszik. Itt a kutatási eredmények azt mutatják, hogy a 30 év alattiak körében csak 14 százalék a Fidesz támogatottsága, míg a Tisza Pártot 65 százalék támogatja, a Mi Hazánkra 7 százalék voksolna, 10 százalékuk nem válaszolt, 2 százalék pedig nem menne el. DK szavazót a 18-29 évesek körében nem találni.

Az életkorral előrehaladva emelkedik a Fideszre szavazók aránya a Tisza Pártéval szemben, és az látszik, hogy az 50-64 éves korosztályban is már nagyon szoros a verseny (33 százalék Tisza Párt, 32 százalék Fidesz), a 65 év felettiek körében viszont már 50 százalék a fideszesek aránya, míg a Tisza Párté 19 százalék. Jelentős, 17 százalék az aránya azoknak, akik nem válaszoltak – számol be róla a Telex.