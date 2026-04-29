Matolcsyék mindenkit megrövidítettek – erről beszélt a korábbi jegybanki alelnök

Király Júlia szerint ráadásul a zsarolások is folyamatosak voltak.

Újabb súlyos állítások kerültek napvilágra a magyar bankszektort érintő állítólagos politikai és jegybanki nyomásgyakorlásról – olvasható az ATV Egyenes beszéd című műsorának YouTube-ra feltöltött egyik részletének leírásában. A műsorban Király Júlia, az MNB egykori alelnöke volt a vendég.

Elmondása szerint azalatt a nyolc év alatt, amíg a KBC igazgatóságának tagja volt – amely a K&H anyacége –, négyszer is zsarolták a pénzintézetet kormányzati, illetve MNB-s körökből

Király azt is közölte: amikor Matolcsy a stábjára hallgatott, akkor remek döntéseket hozott, de ha saját magának kellett kimondania a végszót, akkor ezt nem tette meg.

Az ország számára szomorú hírnek tartja a korábbi jegybanki alelnök, hogy Matolcsyék úgy vélik, semmi közük az MNB-ből eltűnt 600 milliárd forinthoz.

A Matolcsy-család megrövidítette magyar adófizetőket– jelentette ki a műsorban Király Júlia az Index szemléje szerint.

 

Amikor először szóvá tették az összeget, az 260 milliárd volt, ami Király Júlia szerint újabb alapítványba juttatott pénzekkel, felvett hitelekkel növekedett. Arra számít, hogy az ügynek nem lesz vége.

