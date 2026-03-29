2p
Közérdekű Közösségi közlekedés

A MÁV összes vonata legalább egy órát késik vasárnap – ez létezik?

mfor.hu

Aligha. Habár a MÁV nem a pontosságról híres, elfelejthették átállítani az órát az informatikai rendszerben. 

Elég látványosra sikeredett a hét utolsó napja a MÁV-nél. A 24.hu írja, hogy miközben a vasúttársaság előre figyelmneztetett felületein az óríátállítással kapcsolatban, nagyon úgy tűnik, hogy az aktuális késéseket mutató Vonatinfón és a hivatalos MÁV Plusz oldalon is elfeledkeztek az óraállításról.

A portál szerint az oldalakon látható adatok alapján úgy látszik, mintha Magyarország összes vonata éppen 60-70 perc késésben lenne, piros az egész térkép. Vitázy Dávid budapesti önkormányzati képviselő, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is felhícvta erre a figyelmet a Facebookon.

Nem, nem az összes vonat késik egy órát, csak a Lázárék megrendelésére 1,8 milliárd forintért (!) a kedvenc informatikai beszállítóik által kifejlesztett MÁV Plusz feledkezett meg az óraátállításról. Mivel így az ország összes vonatát 1 óra késésben mutatja a rendszer, a MÁV elkezdte kiutalni minden jegyes utasnak a késési biztosításokat is – közölte közösségi oldalán Vitézy.

A politikus szerint ez a Lázár-expressz.

 

Éjjel mindenkinél tolvaj járt, csak nézzen a kijelzőre

Hiába számolja, ebből ma egy darabbal kevesebb fog összejönni. Lopott idő.

Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken.

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza, nőtt az előnye a Fidesz-KDNP-hez képest – írja a Republikon Intézet friss, március 23-a és 26-a között készített közvélemény-kutatásában.

A Belügyminiszter a Telexnek nyilatkozott Szabó Bence március 25-én nyilvánosságra került interjújáról, amiben a nyomozó arról beszélt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására próbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

Megjelent a Magyar Közlöny újabb száma.

A vásárlóknak ezeket a szabályokat kell észben tartani.

