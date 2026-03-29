A MÁV összes vonata legalább egy órát késik vasárnap – ez létezik?

Elég látványosra sikeredett a hét utolsó napja a MÁV-nél. A 24.hu írja, hogy miközben a vasúttársaság előre figyelmneztetett felületein az óríátállítással kapcsolatban, nagyon úgy tűnik, hogy az aktuális késéseket mutató Vonatinfón és a hivatalos MÁV Plusz oldalon is elfeledkeztek az óraállításról.

A portál szerint az oldalakon látható adatok alapján úgy látszik, mintha Magyarország összes vonata éppen 60-70 perc késésben lenne, piros az egész térkép. Vitázy Dávid budapesti önkormányzati képviselő, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is felhícvta erre a figyelmet a Facebookon.

Nem, nem az összes vonat késik egy órát, csak a Lázárék megrendelésére 1,8 milliárd forintért (!) a kedvenc informatikai beszállítóik által kifejlesztett MÁV Plusz feledkezett meg az óraátállításról. Mivel így az ország összes vonatát 1 óra késésben mutatja a rendszer, a MÁV elkezdte kiutalni minden jegyes utasnak a késési biztosításokat is – közölte közösségi oldalán Vitézy.

A politikus szerint ez a Lázár-expressz.