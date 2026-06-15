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Mediaworks lapfelfüggesztések: tovább bővült a lista

mfor.hu

A Mediaworks Hungary újabb kiadványok felfüggesztéséről döntött a folyamatban lévő portfólió-átalakítás részeként. A lépések a Bors napilapot, több megyei újságot, valamint egyes online felületeket is érintenek – a változások köre a következő napokban tovább bővülhet.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Mediaworks Hungary Zrt. csoportos létszámleépítéssel járó szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre. A vállalat már korábban is jelezte, hogy a változások a kiadói struktúra több elemét is érinthetik, beleértve akár ismert országos és megyei lapokat is.

A mostani, újabb rendkívüli közlemény szerint 2026. június 16-tól felfüggesztik a Bors napilap megjelenését, míg július 1-jétől a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra című napilap nyomtatott kiadását is szüneteltetik. A kiadványok tartalma a továbbiakban online felületeken lesz elérhető – értesült a Media1.

A Mediaworks emellett felfüggeszti a Ripost.hu és a Metropol.hu működését is, miközben a portfólió további esetleges módosításairól később ad hivatalos tájékoztatást.

A vállalat korábban jelezte, hogy a Magyar Nemzet napilapos megjelenése átalakulhat, hetilapos formában folytatódhat, valamint a PestiSrácok megszűnése is napirendre került. 

A Mediaworks korábbi közleményében hangsúlyozta: az átalakítás oka a megváltozott médiapiaci környezet, a fogyasztói szokások átrendeződése, valamint a digitális platformok előretörése. A vállalat szerint a „digital first” szemléletet felváltja az „audience first” megközelítés, amely a közönség pontosabb elérését és kiszolgálását helyezi a működés középpontjába.

A cég az átalakítás részleteiről a jogszabályoknak megfelelően, fokozatosan ad további tájékoztatást. A Mediaworks hangsúlyozta: a munkavállalókat érintő döntésekről elsőként az érintetteket informálják.

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