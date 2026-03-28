4p
Közérdekű Választás 2026

Még 15 nap a választásokig – fontos információ érkezett

mfor.hu

Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól adhatják le a levélszavazatukat tartalmazó válaszborítékokat az országgyűlési választásra a külképviseleteken, öt külképviseleten hosszabbított nyitvatartás lesz. A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak március 18-áig kellett felvételüket kérniük a névjegyzékbe ahhoz, hogy levélben szavazhassanak az április 12-ei országgyűlési választáson, ezt 497 ezren tették meg.

A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot: választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.

Az NVI már március közepén elkezdte postázni a szavazási levélcsomagokat, azok a levélben szavazók pedig, akik azt kérték, hogy ezt személyesen vehessék át, szombattól tehetik meg április 11-ig minden nap 7 és 21 óra között öt kijelölt külképviseleten (Ungvár, Beregszász, Kolozsvár, Csíkszereda, Szabadka), a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig.

Hétfőtől további hét külképviseleten (Belgrád, Bukarest, Kassa, Pozsony, Eszék, Lendva, Kijev) is átvehetik a szavazási levélcsomagjukat április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között.

Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen.

Aki személyes átvételt kért, az köteles a személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni. Meghatalmazott útján a levélcsomag nem vehető át.

A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot
Fotó: Depositphotos

A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez. Feladhatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben is a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre.

Azokon a külképviseleteken, ahol lehetőség van a szavazási levélcsomag átvételére, a szavazólapot a választópolgár a helyszínen is kitöltheti és leadhatja válaszborítékát.

A külképviseleteken szavazófülkéket is biztosítanak a választóknak. Az NVI azt javasolja, hogy a választók az azonosító nyilatkozatukat a szavazófülkén kívül töltsék ki, a szavazólapot viszont a szavazófülkében töltsék ki és zárják a belső borítékba. A rontott vagy megsérült szavazólap kicserélésére nincs lehetőség, de a hibásan kitöltött azonosító nyilatkozat helyett a külképviselet másikat biztosíthat a választópolgárnak, és a válaszboríték is kicserélhető.

A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot; vagyis aki válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, annak a személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába. Nem kifogásolható, ha valaki több válaszborítékot ad le.

Március 28-tól naponta ürítik az urnákat és jelentik, hány szavazat volt abban, így nyomon követhető lesz a leadott válaszborítékok számának alakulása. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször hazaszállítják az urnában lévő válaszborítékokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazási levélcsomag ellenőrzését.

A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6 és 19 óra között) is, illetve Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6 és 19 óra között.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tovább nőtt a Tisza előnye a Republikon szerint, három párt jutna be a parlamentbe

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza, nőtt az előnye a Fidesz-KDNP-hez képest – írja a Republikon Intézet friss, március 23-a és 26-a között készített közvélemény-kutatásában.

Pintér Sándor is megszólalt Szabó Bence nyomozó Direkt36-nak tett állításairól

A Belügyminiszter a Telexnek nyilatkozott Szabó Bence március 25-én nyilvánosságra került interjújáról, amiben a nyomozó arról beszélt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására próbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Rendelet jelent meg a minősített katonai információk védelméről Magyarország és az Egyesült Államok között

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Érkeznek a rezsistopos gázszámlák, erre érdemes figyelni

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

Megjelent a Magyar Közlöny újabb száma.

Figyelem: megint változott a jótállás, mutatjuk miben

A vásárlóknak ezeket a szabályokat kell észben tartani.

Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

Nem jön márciusban egynél több számla.

Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Idén még 200 másik követi.

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG