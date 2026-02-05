2p
Közérdekű Állami támogatás Hibrid- és elektromosautók Lantos Csaba

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

mfor.hu

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

Megemelték a keretösszeget, meghosszabbították a jelentkezési határidőt a vállalati e-autó programban – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca friss Facebook-bejegyzésében csütörtökön.

A videóban miniszter felidézte: két éve indították útjára a vállalati elektromos autó programot. A kezdeményezés népszerű, eddig tízezer pályázat érkezett be.

Tavaly egyszer már megemelték a keretet, február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újra ezt teszik, további 5 milliárd forintot adnak a cégeknek flottazöldítésre. A jelentkezéseket április közepéig várják a gépkocsinként akár 4 millió forintos támogatásra – közölte.

A program 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el tavalyelőtt februárban. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit. A cégek a korszerű gépkocsikkal csökkenthetik járműparkjuk üzemeltetési, karbantartási költségeit – ismertette Lantos Csaba.

Rámutatott: az e-autók terjedése mindenkinek jó hír. A hagyományos hajtású autók kiváltásával mérséklődik a légszennyezés és zajterhelés.

A miniszter kiemelte: 2025 rekordév volt a tisztán elektromos gépjárművek hazai forgalomba helyezésében, tavaly több mint 31 ezer egységgel bővült a tiszta és csendes flotta. A gyarapodással a teljes állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

A csúcsdöntéshez nagyban hozzájárult a sikeres támogatási program. A keretösszeg megemelésével tesznek azért, hogy a lendület idén is kitartson – hangsúlyozta.

„Folytatjuk tehát, tessék pályázni!”

- fogalmazott az energiaügyi miniszter.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

Mit találtak ki már megint Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót

Pluszpénz jöhet az energiatárolók pályázatába – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Meglepő, hogy miben erősítettek be tavaly a parlamenti képviselők

Pénz a párnacihában – ők a magyar parlament készpénz-bajnokai

A legfrissebb vagyonnyilatkozatok alapján több mint 50 százalékkal bővült a hazai országgyűlési képviselők készpénzállománya az egy évvel korábbihoz képest. Az élen a kormánypárti képviselők állnak. 

Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Már postázzák a választási értesítőket.

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168