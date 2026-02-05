Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

Megemelték a keretösszeget, meghosszabbították a jelentkezési határidőt a vállalati e-autó programban – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca friss Facebook-bejegyzésében csütörtökön.

A videóban miniszter felidézte: két éve indították útjára a vállalati elektromos autó programot. A kezdeményezés népszerű, eddig tízezer pályázat érkezett be.

Tavaly egyszer már megemelték a keretet, február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újra ezt teszik, további 5 milliárd forintot adnak a cégeknek flottazöldítésre. A jelentkezéseket április közepéig várják a gépkocsinként akár 4 millió forintos támogatásra – közölte.

A program 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el tavalyelőtt februárban. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit. A cégek a korszerű gépkocsikkal csökkenthetik járműparkjuk üzemeltetési, karbantartási költségeit – ismertette Lantos Csaba.

Kapcsolódó cikk Kitalálja, melyik elektromos autóból adtak el a legtöbbet Magyarországon? Megvannak a 2025-ös adatok.

Rámutatott: az e-autók terjedése mindenkinek jó hír. A hagyományos hajtású autók kiváltásával mérséklődik a légszennyezés és zajterhelés.

A miniszter kiemelte: 2025 rekordév volt a tisztán elektromos gépjárművek hazai forgalomba helyezésében, tavaly több mint 31 ezer egységgel bővült a tiszta és csendes flotta. A gyarapodással a teljes állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

A csúcsdöntéshez nagyban hozzájárult a sikeres támogatási program. A keretösszeg megemelésével tesznek azért, hogy a lendület idén is kitartson – hangsúlyozta.

„Folytatjuk tehát, tessék pályázni!”

- fogalmazott az energiaügyi miniszter.

(MTI)