Közérdekű Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Még három évig tarthat a háború? Reagált az ukrán elnöki tanácsadó

mfor.hu

A háború rendezésének kérdésében emlékezni kell arra, ki az agresszor, azok az orosz ultimátumok pedig elfogadhatatlanok, amelyek Ukrajna még nagyobb területének megszállására vonatkoznak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyodo News japán hírügynökségnek adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség szemlézett pénteken.

„Készek vagyunk valódi kompromisszumokra, de nem olyanokra, amelyek a függetlenségünk és szuverenitásunk árán születnek. Készek vagyunk kompromisszumokról tárgyalni az Egyesült Államokkal, de nem fogadunk el újabb és újabb ultimátumokat Moszkvától. Oroszország az agresszor, ezt mindenki elismerte, és ez nem változott, mindenki elismeri” – hangsúlyozta az államfő az MTI beszámolója szerint.

Hozzátette, hogy éppen ezért az, hogy az „ott állunk meg, ahol most állunk” elv, amely a frontvonal menti csapatszétválasztást jelenti, már önmagában is nagy kompromisszum Kijev részéről, figyelembe véve, hogy az oroszok elfoglalták Ukrajna területének csaknem 20 százalékát. Zelenszkij szerint Oroszország kompromisszuma abban merül ki, hogy megígéri: nem száll meg további ukrán megyéket.

Az elnök elmondta, hogy Kijev információi szerint jelenleg mintegy tízezer észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén. „Rendkívül veszélyes, hogy ismereteket szereznek a modern hibrid hadviselésről. Megtanulják, hogyan kell fellépni a rakéták és a különböző típusú drónok ellen, az FPV-dróntól a nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközökig” – mutatott rá. Figyelmeztetett arra, hogy ezeket a korszerű hadviselési ismereteket és tapasztalatokat magukkal fogják vinni Észak-Koreába.

Zelenszkij a Telegramon közölte, hogy Ukrajna érdeklődik a Japánnal közös gyártás megkezdése iránt olyan légvédelmi rendszerek terén, amelyek képesek ballisztikus rakéták elfogására.

„Japán azon országok egyike, amelyek rendelkeznek engedéllyel vagy saját gyártással rakéták és légvédelmi rendszerek előállítására, amelyek képesek fellépni a ballisztikus fenyegetések ellen. Természetesen szeretnénk együttműködni, közös gyártást létrehozni vagy tudást cserélni. Készek vagyunk átadni a saját technológiáinkat, például a tengeri drónokról.”

Még meddig tarthat a háború?

Dmitro Litvin, az ukrán elnök az elnök kommunikációs tanácsadója újságírók előtt cáfolta az orosz médiában terjedő információt, amely szerint Zelenszkij állítólag azt mondta volna a genfi ukrán-orosz-amerikai találkozó után, hogy a háború még három évig eltart.

„Sem ilyen beszélgetés nem volt a tanácsadókkal, sem negatív kijelentések a tárgyalásokról, sem pedig olyan célkitűzés, hogy a háború még három évig tartson. Ez egyszerűen egy ostoba álhír” – mondta Litvin. Szavai szerint ez a hamis információ elsősorban Telegram-csatornákon terjed.

Zelenszkij a genfi tárgyalások eredményeit összefoglalva kijelentette, hogy katonai kérdésekben – különösen a tűzszünet ellenőrzése terén – van előrelépés, míg a politikai kérdésekben – a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán – a felek álláspontja továbbra is eltér – emlékeztetett az Ukrinform.

Olekszandr Pivnenko, az ukrán nemzeti gárda parancsoka a BBC-Ukrajinának adott interjújában úgy vélekedett, hogy Ukrajna még több éven át képes harcolni Oroszország ellen. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna feladata a területek és a személyi állomány megőrzése, ugyanakkor nem ért egyet azzal az állítással, hogy ha nem lesz mielőbb tűzszünet, akkor Ukrajna elveszíti a háborút. „Még néhány évig biztosan képesek vagyunk harcolni, de úgy gondolom, hogy általában a háborúknak véget kell érniük. Egyáltalán embereket ölni területekért és erőforrásokért számunkra nagyon érthetetlen történet. Ennek véget kell érnie” – szögezte le.

A parancsnok kijelentette, hogy Ukrajna nem ad át ellenőrzése alatt lévő területeket Oroszországnak. „A tűzszünet a harci érintkezési vonal mentén az viszont egy másik történet, amit meg tudunk érteni, de területeket senki sem fog átadni” – tette hozzá Pivnenko.

