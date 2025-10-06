Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Több mint 200 túrázó még mindig mentésre vár a Mount Everest tibeti lejtőin, miután hóvihar miatt rekedtek fent a hegyen – írja a BBC a kínai állami média alapján. Hozzáteszik, hogy a hatóságoknak sikerült mindannyiukkal kapcsolatba lépniük.

A beszámolók szerint további mintegy 350 embert már biztonságba vezettek a mentőcsapatok.

A hétvégén heves havazás miatt esett csapdába több száz turista a Mount Everest keleti oldalához vezető tibeti völgyben, épp Kína nyolcnapos nemzeti ünnepének kezdetén.

Egy túravezető szerint a hóesés szokatlanul erős volt az év ezen időszakában, miközben a mentőalakulatok hóviharokban, elzárt utak és ösvények között kísérik a turistákat biztonságos helyre.

A Mount Everestre lecsapó hóvihar több száz turistát ejtett csapdába

Fotó: Depositphotos

„Mentési vészhelyzet idején a kormány még szigorúbban ellenőrzi az információkat Tibetben” – írja Stephen McDonell, a BBC kínai tudósítója.

A határ nepáli oldalán az extrém időjárás heves esőzések formájában csapott le, az áradásokban és földcsuszamlásokban legalább 47 ember vesztette életét péntek óta.