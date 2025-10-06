Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

mfor.hu

Több mint 200 túrázó várja, hogy lehozzák a Mount Everest tibeti lejtőiről.

Több mint 200 túrázó még mindig mentésre vár a Mount Everest tibeti lejtőin, miután hóvihar miatt rekedtek fent a hegyen – írja a BBC a kínai állami média alapján. Hozzáteszik, hogy a hatóságoknak sikerült mindannyiukkal kapcsolatba lépniük.

A beszámolók szerint további mintegy 350 embert már biztonságba vezettek a mentőcsapatok.

A hétvégén heves havazás miatt esett csapdába több száz turista a Mount Everest keleti oldalához vezető tibeti völgyben, épp Kína nyolcnapos nemzeti ünnepének kezdetén.

Egy túravezető szerint a hóesés szokatlanul erős volt az év ezen időszakában, miközben a mentőalakulatok hóviharokban, elzárt utak és ösvények között kísérik a turistákat biztonságos helyre.

A Mount Everestre lecsapó hóvihar több száz turistát ejtett csapdába
A Mount Everestre lecsapó hóvihar több száz turistát ejtett csapdába
Fotó: Depositphotos

„Mentési vészhelyzet idején a kormány még szigorúbban ellenőrzi az információkat Tibetben” – írja Stephen McDonell, a BBC kínai tudósítója.

A határ nepáli oldalán az extrém időjárás heves esőzések formájában csapott le, az áradásokban és földcsuszamlásokban legalább 47 ember vesztette életét péntek óta.

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

