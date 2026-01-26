2p

Még mindig van, ahol veszélyes levegőt venni Magyarországon

De a helyzet összességében javult a múlt héthez képest.

Sokat javult a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A múlt hét második felében a Dunántúlon, a középső országrészben és a Sajó völgyében volt veszélyes a levegő minősége.

A hétfőn közölt adatok szerint továbbra is veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, tovább a Dunántúlon Mosonmagyaróvár, Sarród és Szombathely levegőjének minősége.

Sopron, Szentgotthárd, Győr és Nyíregyháza levegője egészségtelen, Kaposvár, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint kedden napos, száraz, szerdán felhősödő idő valószínű, emellett nyugat felől csapadékzóna érheti el az országot, és megélénkülhet a keleties szél. Enyhe maradhat az idő, a légszennyező anyagok koncentrációja tovább csökkenhet.

(MTI)

