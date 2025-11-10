1p
Meg ne egye ezt a sparos kekszet!

Mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A közleményben hangsúlyozták, a SPAR Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A közleményben ismertetik, hogy az intézkedésben érintett 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos keksz minőségmegőrzési ideje 2026. január 26., tétel azonosítója L250505, gyártója a Sapidum d.o.o. A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el.

