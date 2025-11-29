1p
Közérdekű Aldi Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Élelmiszerbiztonság

Meg ne egye ezt az Aldiban vásárolt halat

mfor.hu

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g
  • Többféle ízesítéssel
  • Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.
  • Tételszám: 4254431
  • Szállító: Laschinger Seafood GmbH
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közkedvelt termékek kerültek ki az árrésstop alól

Egy pénteken közzétett, a tejipar támogatását célzó rendeletből derült ki, hogy eggyel kevesebb lesz az árrésstopos termék annál, mint amit korábban ígértek.

Nagy a hallgatás járványügyben

Nagy a hallgatás járványügyben

A 2025. október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó járványügyi adatok a legfrissebbek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán, tehát november eleje óta nem publikálja a szokásos heti jelentését a szervezet.

A dízelesek örülhetnek, a benzinesek meg csak nézik

A dízelesek örülhetnek, a benzinesek meg csak nézik

Jelentős mértékben csökken szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára, de a benzin ára most nem változik.

Rendkívüli bejelentéssel készül Karácsony Gergely, megszólal a kormány döntése után

Rendkívüli bejelentéssel készül Karácsony Gergely, megszólal a kormány döntése után

Ma 14 órakor reagál Karácsony Gergely a kormány lépésére.

Megtagadták a katonai repülőt, magángéppel ment Boszniába Szijjártó Péter

Megtagadták a katonai repülőt, magángéppel ment Boszniába Szijjártó Péter

A katonai repülő leszállását a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter tagadta meg, így jött képbe a magángép.

Egyre kevesebben vagyunk, 9,5 millió alatt a népességszám

Egyre kevesebben vagyunk, 9,5 millió alatt a népességszám

Sajnos tovább távolodtunk a 10 milliós Magyarországtól.

184 milliárd forinttal drágult a rezsivédelem, átcsoportosít a kormány

184 milliárd forinttal drágult a rezsivédelem, átcsoportosít a kormány

Emellett megjelent a rendelet a kamatstopról és a SZÉP-kártyáról is.

Moszkva előtt Szabadkára ugrik be Orbán Viktor

Moszkva előtt Szabadkára ugrik be Orbán Viktor

Szerbiába vette az irányt a miniszterelnök.

Ötből egy ember szavazna már csak a Fideszre Budapesten

Ötből egy ember szavazna már csak a Fideszre Budapesten

A Tiszára pedig 50 százalék.

Lázár János bejelentette: hitelből újulhat meg a vasúti pálya

Lázár János bejelentette: hitelből újulhat meg a vasúti pálya

1000 kilométeren, közel 800 milliárd forintnyi értékben.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168