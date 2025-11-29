Meg ne egye ezt az Aldiban vásárolt halat

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g

Többféle ízesítéssel

Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.

Tételszám: 4254431

Szállító: Laschinger Seafood GmbH

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!