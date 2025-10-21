Még nem múlt el a baj Százhalombattán

Mint arról beszámoltunk, hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében.

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán – közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel. A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – áll a közleményben.