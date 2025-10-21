Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Mol Olaj

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

A tűzoltók még dolgoznak.

Mint arról beszámoltunk, hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében.

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán – közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel. A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – áll a közleményben.

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

A kormányfő a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról döntött.

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Fennakadások a nemrég felújított pályaudvaron.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Budapest XII. kerületi önkormányzata elkezdte a vaddisznók befogását és gyérítését a Hegyvidéken. Az elmúlt hónapokban a kerületben garázdálkodó vaddisznókondáktól voltak hangosak az utcák és a sajtó: lassan nincs olyan hegyvidéki lakos, aki ne találkozott volna vadmalaccal közterületen – vagy éppen a saját kertjében.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megtörtént a Gulyás Gergely – Varga Judit találkozó Győrben.

