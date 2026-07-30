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Még sem kell sietni, év végéig érvényes a régi személyigazolvány

mfor.hu

Év végéig lehetne használni a 2000 előtt kiállított személyigazolványokat.

Év végig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000. január 1-je előtt kiállított személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága, amely nem vette tárgysorozatba a KDNP-s képviselők által beterjesztett, a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslatot.

A testület azért kezdeményezte a személyigazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket vesztik hétfőn. A törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig.

A bizottság ezért azt javasolta, hogy a 2000. január 1-je előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárások során.

Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen. 

(MTI)

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