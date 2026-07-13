Még sosem volt ilyen egyszerű gépjárműadót fizetni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül, saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést.

A qvik-link használatával nincs szükség bankkártyaadatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV-Mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok – így az összeg és a kedvezményezett – automatikusan kitöltődnek, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.

Az idei gépjárműadót több mint 530 ezren rendezték a NAV-Mobilban. Az adóhivatal közlése szerint számukra, és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a qvik-link egy újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál.