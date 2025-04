Még tovább és még több pénzt kaphatnak a bölcsődés gyerekek szülei

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Megjegyezte, a férőhelyek számának növekedésével párhuzamosan a nők foglalkoztatása is nagymértékben nőtt, a három éven aluli kisgyermeket nevelő édesanyák foglalkoztatási adata 66 százalékról 80 százalékra emelkedett.

Jelenleg 1230 településen működik ilyen intézmény, ez három és félszerese a 2010-es adatnak, több ezer férőhely kialakítása jelenleg is folyamatban van – hangoztatta az államtitkár.

A családok a Magyar Államkincstár weboldalán regisztrálhatnak és adhatják be kérelmeiket – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, az elérhető támogatás mértékét az eddigi havi 40 ezer forint helyett havi 50 ezer forintra emelték, a gyermekét egyedül nevelő szülő pedig havi 65 ezer forintra is adhat be kérelmet.

Elmondta, az új kiírás rugalmasabb, például az önkormányzati fenntartású bölcsődéket is bevették a programba, és gyermekétkeztetésre is tudnak támogatást igényelni a családok.

A kormány 2026. június 30-ig meghosszabbította a bölcsődei térítésidíj-támogatási programot, amelyben bővítették az adható támogatások mértékét is – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Meghosszabbították és kibővítették a támogatási programot, az igényelhető összegek is nőttek.

