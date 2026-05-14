Megbírságolták a közmédiát

Az állami tévécsatornákért felelős Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. összesen 2 millió 100 ezer forint bírságot kapott, a cég vezetőjét pedig 50 ezer forintra büntették, lévén, hogy ismételten merült fel jogsértés.

A Médiatanács szerint az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World tévécsatornákon is megsértették azt a törvényi rendelkezést, ami a társadalmi célú reklám közzétételére, és annak más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozik.

Az eljárás még április 23-án indult, és már akkor közölték, hogy a 2026. február 2. és április 8. közötti időszak lehet aggályos a „Nemzeti Petíció” felirat megjelenítései miatt.

Kapcsolódó cikk Annyi milliárd ömlött a közmédiára, hogy már el sem tudták költeni Kétezer ember ügyködött az MTVA-nál.

A nemzeti petíciót a Fidesz-kormány januárban indította, mert szerintük „Brüsszelnek háborús tervei vannak”.

Eredetileg úgy volt, hogy március 23-ig lehet kitölteni az Ukrajnáról és Brüsszelről indított nemzeti petíciót, de március 19-én úgy döntöttek, hogy a választás előtti napokig meghosszabbítják a határidőt.

A kérdőív hirdetéseivel folyamatosan lehetett találkozni a közmédia felületein, még az M4 Sport közvetítésein is ott lebegett a felirat – írja a Telex.

És nem is ez az első eset, hogy az NMHH Médiatanácsa a közmédia körmére koppint a „társadalmi célú” reklámok miatt. Indult már eljárás ellenük a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció reklámozása miatt, és azért is megbírságolták – több másik mellett – a csatornát, mert a kormány véleménynyilvánító szavazásának logója többek között meccs közben is feltűnt a képernyőn.