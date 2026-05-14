Megbírságolták a közmédiát

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a közmédiára, mivel több csatornán úgy reklámozták a Fidesz-kormány által indított nemzeti petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképp más tartalmaktól – közölte csütörtökön a hatóság.

Az állami tévécsatornákért felelős Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. összesen 2 millió 100 ezer forint bírságot kapott, a cég vezetőjét pedig 50 ezer forintra büntették, lévén, hogy ismételten merült fel jogsértés.

A Médiatanács szerint az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World tévécsatornákon is megsértették azt a törvényi rendelkezést, ami a társadalmi célú reklám közzétételére, és annak más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozik.

Az eljárás még április 23-án indult, és már akkor közölték, hogy a 2026. február 2. és április 8. közötti időszak lehet aggályos a „Nemzeti Petíció” felirat megjelenítései miatt.

A nemzeti petíciót a Fidesz-kormány januárban indította, mert szerintük „Brüsszelnek háborús tervei vannak”.

Eredetileg úgy volt, hogy március 23-ig lehet kitölteni az Ukrajnáról és Brüsszelről indított nemzeti petíciót, de március 19-én úgy döntöttek, hogy a választás előtti napokig meghosszabbítják a határidőt.

A kérdőív hirdetéseivel folyamatosan lehetett találkozni a közmédia felületein, még az M4 Sport közvetítésein is ott lebegett a felirat – írja a Telex.

És nem is ez az első eset, hogy az NMHH Médiatanácsa a közmédia körmére koppint a „társadalmi célú” reklámok miatt. Indult már eljárás ellenük a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció reklámozása miatt, és azért is megbírságolták – több másik mellett – a csatornát, mert a kormány véleménynyilvánító szavazásának logója többek között meccs közben is feltűnt a képernyőn.

 

Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Egy hónappal ezelőtt az urnákhoz vonultak a magyar választók és rekordrészvétel mellett történelmi felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak. Május 12-ével hivatalosan is leköszönt az Orbán-kormány, és a magyar politika, a választókat is beleértve igyekszik feldolgozni ezt a hatalmas változást.

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

kormányülés

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

97 műkincs a Karmelitában, 8 Rogán Antal minisztériumában.

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Csökken a gázolaj ára.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Így léphetnek szintet a kkv-k.

