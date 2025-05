Megemelik az árát, ennyibe fog kerülni egy BKV-jegy

Kapcsolódó cikk Budapest kivérezhet, a képviselők is egymásnak estek Forrnak az indulatok.

A havibérlet ára változatlan marad. A drágulásról a Fővárosi Közgyűlés döntött még márciusban. Júniustól a közlekedés kényelmesebbé is válik: indul az „éjszakai metró” – az M2-es, M3-as és M4-es vonalakon a szerelvények hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra körül is közlekednek, 10 percenként indulva a belvárosból.

Az időalapú jegyek is drágulnak: a 30 perces jegy ára 600, a 90 percesé 850 forint lesz. A Budapest 24 órás jegy 2750 forintra emelkedik.

A Budapesti Közlekedési Központ bejelentése szerint június 1-jétől több jegytípus ára is emelkedik. A vonaljegy 500 forintba, a járművezetőnél váltott jegy 700 forintba kerül majd, a 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni.

