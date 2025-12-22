Megérkeztek a kamionok Budapestre – már kilométeres a sor

Légifelvételeket tettek közzé a fuvarozók hétfői, budapesti demonstrációjáról az egyik szervező oldalán. A képeken jól látszik, hogy több száz kamion lassítja a forgalmat az M3-as autópálya bevezető szakaszánál, illetve az M3-as és az M0-ás kereszteződésének környékén.

A fuvarozók innen az Árpád híd felé haladnak tovább a tervek szerint, a demonstráció pedig a Hősök terénél fog zárulni. A szervezők reggel kétezer teherautó és kamion részvételét jósolták, a rendőrség pedig „a forgalom jelentős akadozásának” lehetőségére figyelmeztetett.