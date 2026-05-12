Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Meghallgatta Görög Márta leendő igazságügyi minisztert az Országgyűlés illetékes bizottsága kedden. A miniszterjelölt szinte minden területen helyreállításról, fordulatról beszélt. Így érné el, hogy újra legyen közbizalom és jogbiztonság.

A jogi intézmények elvesztették hitelességüket – közölte már beszéde elején Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt. A miniszteri szék várományosa (aki eddig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja volt) az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén többször is visszatért a jogi intézmények és az igazságszolgáltatási rendszer kapcsán arra, hogy jelenleg a közbizalom súlyosan sérült, az igazságszolgáltatásban több területen inkább igazságtalanságok lettek előidézve.

Emiatt Görög Márta úgy fogalmazott, hogy leendő tárcája „három pilléres szerkezet mentén dolgozik majd”.  Ezek a következők:

  • alkotmányos folyamatok, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása
  • korrupcióellenes fordulat
  • közbizalom helyreállítása.

Az első pillér: új alkotmány, új választási rendszer

Miniszterjelölti beszédében Görög Márta kiemelte: sérült a hatalmi ágak elválasztásának elve és állandósult a rendeleti kormányzás az elmúlt évekre visszatekintve. Kifejtette, hogy mindez a jogi intézmények leépítésével együttesen 

„gazdasági és társadalmi károkat okozott az országnak.”

Éppen ezért egyik legfőbb célkitűzésének jelölte az alkotmányos stabilitás helyreállítását. Bejelentette:

„Széles merítésű alkotmányozási folyamatot” indítanak.

Ehhez tartozóan később kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy az alkotmányos átalakítás „nem teljesen fedi, sőt nem fedi” azt, ami a kormányzat törekvése. (Itt arra utalhatott Görög Márta, hogy az „alkotmányos átalakítás” kifejezés nem írja le teljeskörűen azt, amelyre az új kormányzat az alkotmányozási folyamattal, új alkotmány megalkotásával vállal – a szerk.) Jelenleg vannak olyan kérdések, mondta, melyek az alaptörvény módosítását igénylik, de hosszabb távon egy demokratikusabb és stabilabb alkotmányozási rend kialakulása a cél.

„Az alkotmányozási folyamat eredményeként egy új alkotmány kerül megalkotásra, az alkotmányos rend betartásával”.

A leendő igazságügyi minisztere, Görög Márta, az őt jelölő miniszterelnökkel, Magyar Péterrel – fordulat minden területen
Fotó: Facebook / Magyar Péter

Ennek részeként az alkotmányozást koordinálják és közreműködnek a jogászi közösségek bevonásában. A fékek és ellensúlyok rendszerére tekintettel számos sarkalatos törvényt és ezek rendszerét felülvizsgálják.

A választási rendszer módosítása indokolt – fogalmazott. Átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszerre van szükség.

Kiemelt célnak nevezte a miniszterjelölt, hogy az uniós források felszabadítását és hazahozását jogi eszközökkel is segítsék. Közölte, hogy e pénzügyi források miatt is több intézkedést kell meghozni, de ezek egybeesnek az új kormány egyéb vállalásaival is. Görög Márta itt kitért több kulcskérdésre, köztük:

  • az elszámoltathatóságra,
  • a közérdekű vagyonkezelési alapítványok ügyének rendezésére 
  • a közbeszerzési szabályok módosítására.  

A második pillér: jön a nonprofit végrehajtás?

Rendkívüli szakmai terhelés és nem megfelelő körülmények között dolgoztak eddig az igazságszolgáltatásban. Több esetben maga az igazságszolgáltatás késedelme is igazságtalanságokat idézett elő. Görög Márta leszögezte: emberközpontúvá és hatékonnyá kell válnia az igazságszolgáltatásnak.

„A jog jelentsen erkölcsi kapaszkodót a társadalom számára” – fejtette ki az Országházban.

Kitért arra is, hogy egyszerűsítik, gyorsítják az eljárási rendszereket. A végrehajtások köre nonprofittá válik, a közjegyzői szolgáltatások körét pedig szűkítik és maximálják annak díjait.

A harmadik pillér: vagyonvisszaszerzés és megfigyelések

Görög Márta a korrupció visszaszorítását nevezte leendő tárcája harmadik pillérének. Megállapította, hogy mostanra a korrupció a tényleges teljesítmény elé helyezte a politikai kapcsolatokat és ezek fontosságát. Ezt romboló hatásúként írta le, egyben kifejtette: illeszkedve a kormányzati célokhoz,

„az igazságügyi tárca alkalmazni kívánja a zéró toleranciát a korrupcióval szemben.”

Ezen a ponton megemlítette, hogy kialakítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításának jogi kereteit. Széles hatásköröket kaphat ez a hivatal. Az Országgyűlés minősített, kétharmados többséggel választhatja meg a vezetőjét a miniszterelnök javaslatára. Az átláthatóbb közélet kapcsán a miniszterjelölt ígérte:  

„radikálisan csökkenteni fogom a megfigyeléseket, és azt visszahelyezem nyomozati körbe”.

Sulyok Tamás államfő eltávolítása és két ciklus

Az a különleges helyzet állt elő, hogy a ma még miniszteri jogokat gyakorló Tuzson Bence, Görög Márta elődje kérdezett a bizottsági meghallgatás során, például a közjogi méltóságok eltávolításáról. Erre Görög Márta úgy felelt, hogy az alkotmányos garanciák megtartása mellett hoznak meg minden döntést. Ezek prioritást élveznek.

Egy, a miniszterelnöki ciklusok maximálására vonatkozó bizottsági kérdésre pedig úgy reagált, hogy a hatalomkoncentráció csökkentése fontos demokratikus érték. Tehát szerinte  a 8 éves miniszterelnöki ciklus egy fontos intézményi garanciának tekinthető. A vagyonnyilatkozatokat érintő rendszer módosításáról pedig egyelőre nem tudott érdemben nyilatkozni.

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága 8 igen és 2 nem szavazat, valamint 1 tartózkodás mellett támogatta Görög Márta bizottsági kinevezését.  

