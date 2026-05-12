Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

A jogi intézmények elvesztették hitelességüket – közölte már beszéde elején Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt. A miniszteri szék várományosa (aki eddig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja volt) az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén többször is visszatért a jogi intézmények és az igazságszolgáltatási rendszer kapcsán arra, hogy jelenleg a közbizalom súlyosan sérült, az igazságszolgáltatásban több területen inkább igazságtalanságok lettek előidézve.
Emiatt Görög Márta úgy fogalmazott, hogy leendő tárcája „három pilléres szerkezet mentén dolgozik majd”. Ezek a következők:
- alkotmányos folyamatok, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása
- korrupcióellenes fordulat
- közbizalom helyreállítása.
Az első pillér: új alkotmány, új választási rendszer
Miniszterjelölti beszédében Görög Márta kiemelte: sérült a hatalmi ágak elválasztásának elve és állandósult a rendeleti kormányzás az elmúlt évekre visszatekintve. Kifejtette, hogy mindez a jogi intézmények leépítésével együttesen
„gazdasági és társadalmi károkat okozott az országnak.”
Éppen ezért egyik legfőbb célkitűzésének jelölte az alkotmányos stabilitás helyreállítását. Bejelentette:
„Széles merítésű alkotmányozási folyamatot” indítanak.
Ehhez tartozóan később kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy az alkotmányos átalakítás „nem teljesen fedi, sőt nem fedi” azt, ami a kormányzat törekvése. (Itt arra utalhatott Görög Márta, hogy az „alkotmányos átalakítás” kifejezés nem írja le teljeskörűen azt, amelyre az új kormányzat az alkotmányozási folyamattal, új alkotmány megalkotásával vállal – a szerk.) Jelenleg vannak olyan kérdések, mondta, melyek az alaptörvény módosítását igénylik, de hosszabb távon egy demokratikusabb és stabilabb alkotmányozási rend kialakulása a cél.
„Az alkotmányozási folyamat eredményeként egy új alkotmány kerül megalkotásra, az alkotmányos rend betartásával”.
Ennek részeként az alkotmányozást koordinálják és közreműködnek a jogászi közösségek bevonásában. A fékek és ellensúlyok rendszerére tekintettel számos sarkalatos törvényt és ezek rendszerét felülvizsgálják.
A választási rendszer módosítása indokolt – fogalmazott. Átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszerre van szükség.
Kiemelt célnak nevezte a miniszterjelölt, hogy az uniós források felszabadítását és hazahozását jogi eszközökkel is segítsék. Közölte, hogy e pénzügyi források miatt is több intézkedést kell meghozni, de ezek egybeesnek az új kormány egyéb vállalásaival is. Görög Márta itt kitért több kulcskérdésre, köztük:
- az elszámoltathatóságra,
- a közérdekű vagyonkezelési alapítványok ügyének rendezésére
- a közbeszerzési szabályok módosítására.
A második pillér: jön a nonprofit végrehajtás?
Rendkívüli szakmai terhelés és nem megfelelő körülmények között dolgoztak eddig az igazságszolgáltatásban. Több esetben maga az igazságszolgáltatás késedelme is igazságtalanságokat idézett elő. Görög Márta leszögezte: emberközpontúvá és hatékonnyá kell válnia az igazságszolgáltatásnak.
„A jog jelentsen erkölcsi kapaszkodót a társadalom számára” – fejtette ki az Országházban.
Kitért arra is, hogy egyszerűsítik, gyorsítják az eljárási rendszereket. A végrehajtások köre nonprofittá válik, a közjegyzői szolgáltatások körét pedig szűkítik és maximálják annak díjait.
A harmadik pillér: vagyonvisszaszerzés és megfigyelések
Görög Márta a korrupció visszaszorítását nevezte leendő tárcája harmadik pillérének. Megállapította, hogy mostanra a korrupció a tényleges teljesítmény elé helyezte a politikai kapcsolatokat és ezek fontosságát. Ezt romboló hatásúként írta le, egyben kifejtette: illeszkedve a kormányzati célokhoz,
„az igazságügyi tárca alkalmazni kívánja a zéró toleranciát a korrupcióval szemben.”
Ezen a ponton megemlítette, hogy kialakítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításának jogi kereteit. Széles hatásköröket kaphat ez a hivatal. Az Országgyűlés minősített, kétharmados többséggel választhatja meg a vezetőjét a miniszterelnök javaslatára. Az átláthatóbb közélet kapcsán a miniszterjelölt ígérte:
„radikálisan csökkenteni fogom a megfigyeléseket, és azt visszahelyezem nyomozati körbe”.
Sulyok Tamás államfő eltávolítása és két ciklus
Az a különleges helyzet állt elő, hogy a ma még miniszteri jogokat gyakorló Tuzson Bence, Görög Márta elődje kérdezett a bizottsági meghallgatás során, például a közjogi méltóságok eltávolításáról. Erre Görög Márta úgy felelt, hogy az alkotmányos garanciák megtartása mellett hoznak meg minden döntést. Ezek prioritást élveznek.
Egy, a miniszterelnöki ciklusok maximálására vonatkozó bizottsági kérdésre pedig úgy reagált, hogy a hatalomkoncentráció csökkentése fontos demokratikus érték. Tehát szerinte a 8 éves miniszterelnöki ciklus egy fontos intézményi garanciának tekinthető. A vagyonnyilatkozatokat érintő rendszer módosításáról pedig egyelőre nem tudott érdemben nyilatkozni.
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága 8 igen és 2 nem szavazat, valamint 1 tartózkodás mellett támogatta Görög Márta bizottsági kinevezését.