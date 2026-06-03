Meghalt egy rendőr, a belügyminiszter is megszólalt

„Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültünk a ma délelőtti tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok” – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Így folytatják:

„A mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében. Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára.”

Pósfai Gábor belügyminiszter is részvétét fejezte ki a tragédia miatt.

„A Belügyminisztérium vezetése és a magam nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak. Osztozunk a fájdalmukban” – írta.

Hozzátette: a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kíván.