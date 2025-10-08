84 éves korában meghalt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – írta a magyar szövetség.

Mezey György 1941. szeptember 7-én, a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt például a ma már az iskola nevét is adó Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte még játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, és csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta.

1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen, abban az évben ott volt a vb-n is Mészöly mellett.

1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban (1-0), a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is, 3-0-ra. 1985 végén a londoni szaklap, a World Soccer az év legjobb európai kapitányának választotta.

A mexikói világbajnokságon a nagy reményekkel érkező magyar válogatott az első meccsen 6-0-ra kikapott a szovjetektől, majd 2-0-ra legyőzte Kanadát, ám az Európa-bajnok franciákkal szembeni 3-0-s vereség azt jelentette, hogy nem jutott tovább a csoportjából a csapat. Mezey még egyszer, 1988. augusztusában elvállalta a válogatott vezetését, akkor már nem volt sikeres. A Kispesttel 1991-ben, a Videotonnal 2011-ben nyert bajnoki címet. Magyarországon kívül Kuvaitban és Finnországban dolgozott.