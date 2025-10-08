Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közérdekű

Meghalt Mezey György

mfor.hu

84 éves volt.

84 éves korában meghalt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – írta a magyar szövetség.

Mezey György 1941. szeptember 7-én, a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt például a ma már az iskola nevét is adó Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte még játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, és csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta.

1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen, abban az évben ott volt a vb-n is Mészöly mellett.

1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban (1-0), a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is, 3-0-ra. 1985 végén a londoni szaklap, a World Soccer az év legjobb európai kapitányának választotta.

A mexikói világbajnokságon a nagy reményekkel érkező magyar válogatott az első meccsen 6-0-ra kikapott a szovjetektől, majd 2-0-ra legyőzte Kanadát, ám az Európa-bajnok franciákkal szembeni 3-0-s vereség azt jelentette, hogy nem jutott tovább a csoportjából a csapat. Mezey még egyszer, 1988. augusztusában elvállalta a válogatott vezetését, akkor már nem volt sikeres. A Kispesttel 1991-ben, a Videotonnal 2011-ben nyert bajnoki címet. Magyarországon kívül Kuvaitban és Finnországban dolgozott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Jámbor András egy videóban.

Ők követik Karikó Katalint

Ők követik Karikó Katalint

Hárman kapják idén az orvosi Nobel-díjat.

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

A Telex által megismert dokumentumok bebizonyították, hogy a Míkonoszon lévő Villa Nicole luxusvilla Matolcsy Ádámhoz köthető.

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

A férfi húsz embert sebesített meg, egyet súlyosan.

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Több mint 200 túrázó várja, hogy lehozzák a Mount Everest tibeti lejtőiről.

Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

Bűncselekmény hiányában is dönthetnének az ebül szerzett vagyonok visszaszerzéséről, elkobzásáról.

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

A három százalékos hitel mellé jön újabb lehetőség.

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Meg kell őrizni a papírokat!

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Országszerte ellenőriznek majd.

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168