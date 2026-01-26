Meghátrál a fideszes polgármester – ünnepelhet a tiszás jelölt és a helyi civilek

Lekerült a napirendről a balatonszemesi focipálya hasznosítása – jelentette be Ivanics Zsolt, a település fideszes polgármestere.

A bejelntés előzménye, hogy petíció indult az önkormányzat tervei ellen, hogy „hasznosítsák” a helyi egyesület a Balatonhoz közeli telken található pályáját, majd megjelent a helyszínen Csatári Ernő, a Tisza Párt siofóki országgyűlési képviselőjelöltje is.

Kapcsolódó cikk Focipályára építene lakóparkot a fideszes polgármester, gyűlnek a tiltakozó aláírások A helyiek sokadszor tiltakoznak a beépítés ellen.

A polgármester először még arról beszélt, hogy egy harmincéves tervet valósítanának meg a sporttelep területén, amelyet pedig nem szüntetnének meg, csak új helyre költöztetnének. Aztán másnap már egy újabb videóban azt jelentette be Ivanics, hogy „lekerül a napirendről” a pálya hasznosítása.

(444)