Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Április közepéig rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója.

Továbbra is rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatója a társaival. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a bíróság hosszabbítsa meg a volt intézményvezetőnek, valamint annak a két volt rendésznek és pszichológusnőnek a letartóztatását, akik a gyanúsítás szerint ugyancsak gyerekeket bántalmaztak a javítóintézetben.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24. hu megkeresésére válaszul azt mondta, hogy a nyomozó ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság április 11-ig, illetve április 12-ig hosszabbítsa meg a három férfi és egy nő letartóztatását.

A négy gyanúsítottal a nyomozó ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, illetve részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményének megalapozott gyanúját közölték. Kovács-Buna ezen felül akadályozta az intézet korábbi vezetőjének, Juhász Péter Pálnak a felelősségre vonását is, ezért a férfit minősített bűnpártolás bűntettével is gyanúsítják.

Kovács-Buna Károly három másik társával együtt a Szőlő utcai bűncselekmények miatt került börtönbe
Fotó: Google Maps

Kovács-Buna volt az, aki beleverte egy fiú fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A másik kettő férfi pedig az a két volt rendész, akik ablakkilinccsel verték a növendékek fejét a gyanúsítás szerint. A negyedik terhelt pedig a több fiatal bántalmazásával is meggyanúsított pszichológusnő.

Eközben megszólalt Varga László Balázs, a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettese, hogy miért mondott le decemberben csak néhány nappal azután, hogy kinevezték a Szőlő utcai javítóintézet élére. A gyermekvédelmi szakember a HVG-nek azt mondta: végig megtartotta debreceni állását, és a két pozíció miatti ingázás, valamint a rá nehezedő sajtónyomás miatt távozott olyan gyorsan.

Varga László Balázs egyben tagadta, hogy bármilyen szabálytalanság lett volna azokban a Debreceni Javítóintézetben történt esetekben, amelyeket a Jelen című lap korábban vele hozott összefüggésbe.

Eleve csak epizódszerepet vállaltam a Budapesti Javítóintézetben, közben mindvégig a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettese voltam. Vagyis utóbbi intézménnyel a jogviszonyom nem szűnt meg, mindvégig fennállt és fennáll

– fogalmazott a lap kérdésre válaszolva.

Korábban arról számoltunk be, hogy jelentősen, hetvenről harmincra csökkent a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma. Erről bővebben itt olvashatnak:

