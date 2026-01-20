Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint háromra bővül a „terrorizmus elleni nemzeti listán” szereplő szervezetek köre. Az Antifa, illetve a Hammerbande/Antifa Ost után a

Vulkán Csoport / Vulkangruppe került fel harmadiknak a listára.

Ez a szélsőbaloldaliként meghatározott szervezet vállalta magára azt a gyújtogatást, amelynek következtében napokra áram nélkül maradtak Berlin egyes körzetei.

A közlönyben is hivatkozott jogszabály alapján korlátozó intézkedésként

a) pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása,

b) a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma, valamint

c) a pénzügyi tranzakciók tilalma vagy korlátozása

vezethető be a szervezet ellen.