Közérdekű Rendőrség Terrorizmus

Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

Bővítették a terrorizmus elleni nemzeti listát.

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint háromra bővül a „terrorizmus elleni nemzeti listán” szereplő szervezetek köre. Az Antifa, illetve a Hammerbande/Antifa Ost után a 

Vulkán Csoport / Vulkangruppe került fel harmadiknak a listára.

Ez a szélsőbaloldaliként meghatározott szervezet vállalta magára azt a gyújtogatást, amelynek következtében napokra áram nélkül maradtak Berlin egyes körzetei.

A közlönyben is hivatkozott jogszabály alapján korlátozó intézkedésként

a) pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása,
b) a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma, valamint
c) a pénzügyi tranzakciók tilalma vagy korlátozása

vezethető be a szervezet ellen.

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Bemutatták a törvénytervezetet, vannak benne érdekességek.

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.  

Ezt is megértük: akadálymentes peron lesz a Keletiben

Akadálymentes peront alakítanak ki a Keleti Pályaudvaron – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

A következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Már lehet várni a postásokat az emelt nyugdíjjal

Elindultak a kézbesítők, akik táskájukban a megemelt összegű nyugdíjakat viszik ki az érintettekhez. Tízből három nyugdíjasra vonatkozik.

Örülhetnek az egyéni vállalkozók, újdonsággal rukkol elő a NAV

Könnyítést hoz az új év az egyéni vállalkozóknak, még az esztendő elején megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Lehet egy kis bibi a nagy hideg miatti gázszámlákkal

Probléma lehet a januári fogyasztásról szóló gázszámlákon a befizetendő összegekkel, ami visszaüthet a 2026-os választásokon a kormánypártnak.

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. 

