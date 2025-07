A 150-170 kilométer/órás sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is – közölte a MÁV. Az Országos Havariaközpont mintegy 50-60 buszt állított be azonnal, a szakemberek dolgoznak a hibák megszüntetésén – tette hozzá a cég.

A cég közleményében számolt be.

