Megint összeomlott a MÁV

A portál a Mávinformra hivatkozva arról ír, hogy Tata és Tatabánya között pótlóbuszok közlekednek, ezért a győri fővonalon az InterCityk, EuroCityk és Railjetek a fennakadás végéig helyjegy nélkül is igénybe vehetők. A Győrből 11:59-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat már a Déli pályaudvarról sem indult el, ahogy az Oroszlányból 14:45-kor a Déli pályaudvarra induló S12-es is már biztosan kimarad – helyettük Volán pótlóbuszok járnak.

A leszakadt felsővezeték miatt leállt a vasúti közlekedés a győri fővonalon Tata és tatabánya között, emiatt Budapest és Győr, illetve Hegyeshalom között is jóval hosszabb menetidőre kell számítani – írja a 444 .

