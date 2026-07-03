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Közérdekű Tarr Zoltán

Megjelent a kormányhatározat, így nyílhatnak meg az ügynökakták

mfor.hu

A Magyar Közlönyben megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat.

A kormány hivatalos értesítőjében megjelent kormányhatározat értelmében

a kormány irányítása alá tartozó közigazgatási szerveknek át kell adniuk a kezelésükben lévő, 1990. április 8. előtt keletkezett iratokat az illetékes közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának augusztus 31-ig.

Ha az átadást titkos minősítés akadályozza, 30 napon belül kezdeményezni kell annak feloldását.

A határozat feladatot ad a pénzügyminiszternek, a kultúráért felelős miniszternek és az igazságügyi miniszternek a végrehajtáshoz szükséges finanszírozás és jogszabályi módosítások előkészítésére.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter október 31-ig kapott határidőt arra, hogy készítse elő a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló jogszabályok felülvizsgálatát.

A kormány arra is felkérte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy az MNB kezelésében lévő, 1990 előtti iratok esetében is hasonló eljárást kövessen.

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