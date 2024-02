Megjelent Novák Katalin nyilatkozata a parlament oldalán

Hétfőn publikálták a parlament.hu-n Novák Katalin lemondó nyilatkozatát.

"Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy köztársasági elnöki megbizatásomról lemondok a köztársasági elnök jogálllásáról és javadalmazásáról 2011. évi CX. törvény 2. §-a alapján" - áll a dokumentumban.

Kapcsolódó cikk Hogyan tovább Novák Katalin után? Egy akár a végletekig bonyolítható procedúra is következhet az új államfő megválasztásáig. A kormánypártoknak azonban érdeke ezt a kellemetlen ügyet gyorsan lezárni.

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, Novák Katalin szombaton még csak egy sajtónyilatkozatot tett, ennek közjogi következménye nincs.

Kapcsolódó cikk Lemondott Novák Katalin és Varga Judit Ahogy várni lehetett, szombaton délután lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit.

A magyar államfő jogállását ugyanis két jogszabály rendezi: az Alaptörvény, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény. Előbbi kimondja, hogy az államfő megbízatása lemondással is megszűnhet, míg utóbbi ennek kereteit is rögzíti. Eszerint a köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozattal (tehát nem egy sajtónyilatkozattal) mondhat le tisztségéről, aminek elfogadásáról az Országgyűlés tizenöt napon belül dönt. Cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak a köztársasági elnök lemondására, az új államfő megválasztására, és történeti visszatekintést is nyújtunk a közelmúlt érdekességeire.