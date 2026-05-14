Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait.

Magyar Péter 4 miniszterének valóban vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet – számol be róla a 24.hu.

A kormányt Magyar Péter képviseli, de egyedi ügyekben erre mást is kijelölhet. A miniszterelnök közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint tevékenységét, iránymutatást adhat minisztereinek. Csak ő jogosult előterjesztést benyújtani a mostani rendelet módosítására.

A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.

Magyar Péter közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter tevékenységét, meghatározza és koordinálja a miniszterek tevékenységét, amelynek keretében iránymutatást adhat a miniszterek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben. Emellett biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.

A miniszterelnök az európai uniós ügyek kapcsán

tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,

kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős miniszterrel és más miniszterekkel,

a Kormány vagy a Kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.

A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felel:

az általános politikai koordinációért,

az uniós ügyek koordinációjáért,

az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,

a kormányzati kommunikációért,

a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,

a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.

Kiderült, nem véletlenül lett Ducsay Zsuzsanna Ágnes jogász a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Ruff Bálint lesz ugyanis a kormány „igazságügyért felelős tagja” egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében.

A Tisza Párt korábbi kampányfőnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának összehangolásáért. Igen komoly felhatalmazást kapott, hiszen

elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.

Ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Tóth Péter kíséri figyelemmel a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi szervezetek és Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.