Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait.

Magyar Péter 4 miniszterének valóban vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet – számol be róla a 24.hu.

A kormányt Magyar Péter képviseli, de egyedi ügyekben erre mást is kijelölhet. A miniszterelnök közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint tevékenységét, iránymutatást adhat minisztereinek. Csak ő jogosult előterjesztést benyújtani a mostani rendelet módosítására.

A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.

Magyar Péter közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter tevékenységét, meghatározza és koordinálja a  miniszterek tevékenységét, amelynek keretében iránymutatást adhat a miniszterek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben. Emellett biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.

A miniszterelnök az európai uniós ügyek kapcsán

  • tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,
  • kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős miniszterrel és más miniszterekkel,
  • a Kormány vagy a Kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.

A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felel:

  • az általános politikai koordinációért,
  • az uniós ügyek koordinációjáért,
  • az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,
  • a kormányzati kommunikációért,
  • a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
  • a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
  • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
  • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
  • a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.

Kiderült, nem véletlenül lett Ducsay Zsuzsanna Ágnes jogász a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Ruff Bálint lesz ugyanis a kormány „igazságügyért felelős tagja” egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében.

A Tisza Párt korábbi kampányfőnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának összehangolásáért. Igen komoly felhatalmazást kapott, hiszen

elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.

Ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Tóth Péter kíséri figyelemmel a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi szervezetek és Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

