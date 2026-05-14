Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait.
Magyar Péter 4 miniszterének valóban vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet – számol be róla a 24.hu.
A kormányt Magyar Péter képviseli, de egyedi ügyekben erre mást is kijelölhet. A miniszterelnök közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint tevékenységét, iránymutatást adhat minisztereinek. Csak ő jogosult előterjesztést benyújtani a mostani rendelet módosítására.
A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.
Magyar Péter közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter tevékenységét, meghatározza és koordinálja a miniszterek tevékenységét, amelynek keretében iránymutatást adhat a miniszterek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben. Emellett biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.
A miniszterelnök az európai uniós ügyek kapcsán
- tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,
- kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős miniszterrel és más miniszterekkel,
- a Kormány vagy a Kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.
A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felel:
- az általános politikai koordinációért,
- az uniós ügyek koordinációjáért,
- az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,
- a kormányzati kommunikációért,
- a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
- a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
- a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.
Kiderült, nem véletlenül lett Ducsay Zsuzsanna Ágnes jogász a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Ruff Bálint lesz ugyanis a kormány „igazságügyért felelős tagja” egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében.
A Tisza Párt korábbi kampányfőnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának összehangolásáért. Igen komoly felhatalmazást kapott, hiszen
elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.
Ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Tóth Péter kíséri figyelemmel a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi szervezetek és Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.