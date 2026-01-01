2p
Közérdekű tűzifa

Megjött az összesítés, ez szilveszter éjjelének hazai baleseti mérlege

mfor.hu

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat.

123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez. 55 épület égett, 48 esetben a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak a tűzoltók. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

Fotó: Depositphotos.com

A télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött, vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat.

Több bajba került állat miatt is riasztották a tűzoltókat: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni. Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók.

Az Országos Mentőszolgálat pedig azt közölte az MTI-vel, hogy tizenkét esetben riasztották a mentőket tűzijátékozás vagy petárdázás miatt történt sérülésekhez szilveszter éjjel. Emellett több mint 240 ember, köztük majdnem negyven kiskorú került kórházba alkoholfogyasztás miatt.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint a mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást.

