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Közérdekű Fővárosi Önkormányzat Karácsony Gergely

Megjöttek az engedélyek, elkezdődhet a Városháza park megépítése

mfor.hu

Park lesz a Belváros közepén, ezt ígéri Karácsony Gergely. 

Megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén – írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. 

A városvezető úgy fogalmaz, hogy a Belvárosban minden zöldfelület kincset ér. Ezért is nagy dolog, hogy Budapest Főváros Kormányhivatal végre kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park megépítésére.

Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy főpolgármester-jelöltként egyik első ígérete volt a park létrehozása. 

Karácsony Gergely régi ígérete valósulhat meg.
Karácsony Gergely régi ígérete valósulhat meg.
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„Hogy mi tartott hét évig? Nos, a tervezés, az egyeztetés, a párbeszéd, a közbeszerzés és a projekt-előkészítés általában is időigényes folyamat, amit eddig nem gyorsított az engedélyeztetés állami bürokráciája, és nem segítették a folyamatot a főváros kényszerű pénzügyi szabadságharcai az előző kormánnyal. Hiszen ahhoz, hogy mindebbe egyáltalán belekezdjünk, előbb a Városháza borzalmas állapotú homlokzatát és a hosszú évekig bezárt Merlint is rendbe kellett tenni.” – írja. 

Azt ígérte, hogy modern, innovatív megoldások sorát alkalmazzák majd, és az úgynevezett „szivacsváros-koncepció” megvalósításával 7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen.

 

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