Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Baráti találkozóként értékelte Gulyás Gergely a héten a Varga Judittal folytatott beszélgetését – derül ki a 24.hu videójából. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Varga Judit szerint az országnak és a saját gyermekeinek is az az érdekük, hogy a Fidesz-KDNP maradjon hatalmon, és a közélet is foglalkoztatja a kegyelmi botrányba belebukott volt igazságügyi minisztert. Ennek ellenére Varga Judit nem kíván visszatérni a politikába, a Fidesz nem is ajánlott neki semmit a keddi találkozón – tette hozzá Gulyás Gergely.

A minisztert a kegyelmi ügyről, és a Varga Judit által tett ellenjegyzésről is kérdezték, amivel jóváhagyta Novák Katalin volt köztársasági elnök kérelmét. Gulyás szerint Varga egy korábbi gyakorlatot követett az ellenjegyzéssel, az ügyet lezártnak tekinti. Gulyás Gergely hozzátette, hogy Lázár János kisebbségben van a kormányban azzal a véleményével, hogy alkalmatlannak tartja Varga Juditot a visszatérésre.