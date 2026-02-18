Megkezdték a magyar stratégiai kőolajkészlet egy részének a feloldását

Az Energiaügyi Minisztérium előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását – jelentette be Steiner Attila, a minisztérium államtitkára a Facebookon. Steiner szerint Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken.

Kedden kezdeményezte a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoport összehívását, ami szerdán meg is történt. A munkacsoport szerint az ellátási zavar mögött Ukrajna áll – igaz, az ellátás először azért állt le, mert Oroszország az ukrán infrastruktúra folyamatos bombázása közben eltalálta a vezetéket –, és a készletek jelenlegi állapota alapján arra jutottak, hogy azok 96 napnyi nettó importnak felelnek meg.

„A Kormány mai döntésével összhangban a Munkacsoport előkészítette a 250 ezer tonna kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet” – írta.

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, illetve Orbán VIktor miniszterelnök is bejelentette ma, hogy mivel január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért Magyarország beszünteti a dízel szállítását Ukrajnába. Szlovákia ugyanerről tett bejelentést.