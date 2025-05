Meglepő: így látják a magyarok az internetezést

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A vizsgálat 35 országban zajlott, és többek között arra is rámutatott, hogy az álhírek problémáját súlyosnak tartó válaszadók sok esetben kevésbé elégedettek a demokrácia működésével. A 35 ország közül 22-ben azok, akik nagyon nagy problémának látják a kitalált híreket és információkat, kisebb valószínűséggel voltak elégedettek saját országuk demokratikus működésével.

A kutatás arra is rákérdezett, mennyire tartják fontosnak a válaszadók az egyes szabadságjogokat. A sajtószabadság esetében 7 százalék mondta azt, hogy az nem fontos. A kutatás szerint a magyarok hozzáállása az internet szabadságához egészen egyértelmű: kevesen kérdőjelezik meg annak fontosságát, és a többség szerint a gyakorlatban is megvalósul.

A Pew Research kutatása szerint a magyar válaszadók 93 százaléka gondolja úgy, hogy az internet szabadsága nélkülözhetetlen, és 82 százalékuk szerint ez a szabadság jelenleg meg is valósul az országban, erről a 24.hu írt. A felmérés alapján az internetszabadság esetében volt a legkisebb eltérés az elvárások és a tapasztalatok között.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!