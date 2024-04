Megmozdult a föld New York alatt, a JFK repülőtér is leállt

A CNN híradása szerint a földrengés amerikai idő szerint péntek reggel következett be, és szerte az északkeleti parton érezni lehetett, Philadelphiától New Yorkig. Mintegy 23 millióan biztosan érezték, a többség enyhének, 289 ezren közepesen erősnek, 9 ezren pedig erősnek.

Az egész északkeleti térségben érezték.

Fotó: earthquake.usgs.gov

A New York-i rendőrség szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérülésekről és károkról. A helyi tűzoltóság számos jelentést kapott ingó épületekről, de nagyobb károkról egyelőre ők sem tudnak. Az epicentrum egy Lebanon nevű településnél volt New Jerseyben.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának éppen tartó ülése is megszakadt, amikor a diplomaták érezték a földmozgást. Szakértők szerint New York-ban azonnal megkezdték a földalatti vezetékrendszerek felülvizsgálatát, beleértve a metrót is és szintén vizsgálják a repülőtereket és a hidakat. A JFK és a Newwark repülőteret egy időre leállították.

New York állam kormányzója, Kathy Hochul gyorstájékoztatóján azt mondta, hogy nagyon komolyan veszik ezt az eseményt, bár nem olyan erősségű, mint a múltheti Tajvanon, de utórengések várhatók, amik veszélyesek lehetnek.

New York város polgármestere, Eric Adams sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy minden biztonságban van, de a városban 1,1 millió épület van, ezeket át kell néznie a szakembereknek. Egyúttal felszólította a statikusokat és az építőipari illetékeseket, hogy kezdjék meg a munkát.

New York lakói hozzászoktak a nem ritka vad, viharos időjáráshoz, de egyáltalán nem szoktak hozzá a földrengésekhez. Negyven éve nem volt ilyen erősségű földmozgás, mint a péntek reggeli. Az 1983-as földrengés 5,1-es erősségű volt - írta a BBC.