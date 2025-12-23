2p
Közérdekű Lázár János tüntetés

Megszólalt a kamionos tüntetés szervezője: Háborút egyelőre nem nyertünk, de csatát igen!

mfor.hu

A hétfői kamionos demonstráció egyik szervezője Facebook oldalán értékelte a megmozdulást és annak eredményeit.

„Elnézést kérek mindenkitől akinek a tegnapi megmozdulásunkkal borsot törtünk az orra alá és megnehezítettük a tegnapi napját! Nem volt szándékos!” – írja keddi posztjában Orosz Tibor, a hétfői kamionos demonstráció egyik szervezője. Bejegyzésében megköszönte mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson. Külön kiemelte Koncz Mátét, a MOSZ elnökét, aki biztosította a demonstráló fuvarozókat abban, hogy a teljes magyar agrárium váll vállt vetve áll ki velük a közös érdekeikért, és minden magyar emberért.

„Háborút egyelőre nem nyertünk de csatát igen! Elindult a kommunikáció a fuvarozók és a Minisztérium között, ez hatalmas előrelépés! Ígéretet kaptunk arra, hogy ez a kommunikációs csatorna részükről fennmarad és hajlandóak velünk tárgyalósztalhoz ülni és kompromisszumra jutni!” – írta Orosz. 

Lázár János minisztériumának, az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a reakcióját itt olvashatják:

Orosz Tibor elmondása szerint az ÉKM azt is megígérte, hogy a benyújtott követelésekre rövid időn belül közleményben is reagálni fognak.

 

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
