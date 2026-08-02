2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közérdekű Vízi közlekedés Vízközmű piac

Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

mfor.hu

Nyilatkozatot adott ki a szaktárca illetékese az extrém helyzetben az ivóvízellátásról.

A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe – mondta Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.

Orbán Zoltán a takarékosságra is érzékeltesen hívta fel a figyelmet:

ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta – mondta.

A kormány közösségi oldalára feltöltött beszélgetésben Orbán Zoltán közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter.

Mi lesz az ivóvízzel ezek után?

Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is.

Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás – szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.(MTI)

A teljes videót itt lehet megtekinteni:

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Vannak biztató fejlemények, de minden eddiginél keményebb napok jönnek az enregiakrízisben a kormányfő szerint.

Válságos időkben Magyarország – ezt kell tenni Forsthoffer Ágnes szerint

Rendkívüli időkben intézett beszédet minden magyarhoz.

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Aki nem engedelmeskedik, azt egyszerűen levágják az elektromos hálózatról az ipari szereplők közül.

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

44 éve nem volt példa ilyenre, de vasárnap megtörténik.

Magyar Péter köszönetet mondott a nemzeti összefogásért

Magyar Péter köszönetet mondott a nemzeti összefogásért

A délután folyamán a feszült energiapiaci helyzet és a többszöri miniszterelnöki felszólítás is megtette a hatását: összeszámolni is nehéz, hány nagyfogyasztó cég és település jelentette be, hogy korlátozza az energiafelhasználását.

Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

A Magyar Közút is energiatakarékossági lépéseket vezet be a feszült energiapiaci helyzetben – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-oldalán.

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

A jövő hét közepére jöhet el az a pillanat, amikor a 4. blokk termelése is leáll Paksnál a Duna alacsony vízszintje miatt.

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt – közölte az MVM Energetika Zrt. pénteken kora délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Elmaradhat a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

Elmarad a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

A parlamenti ülés elhalasztását energiatakarékossági okokból kezdeményezi a Tisza-frakció. Közben újabb nagyfogyasztó lépett a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Ez még nem a vízhiányos időzak volt Szentendrén.

A vízhiánnyal küzdő szentendrei lakók használhatják az uszoda zuhanyzóit

A városvezetés úgy döntött, hogy a pismányi településrész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit – közölte Szentendre polgármestere a Facebook-oldalán.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG