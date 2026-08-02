Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe – mondta Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.

Orbán Zoltán a takarékosságra is érzékeltesen hívta fel a figyelmet:

ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta – mondta.

A kormány közösségi oldalára feltöltött beszélgetésben Orbán Zoltán közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter.

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Mi lesz az ivóvízzel ezek után?

Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is.

Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás – szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.(MTI)

A teljes videót itt lehet megtekinteni: