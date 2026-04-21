Megszületett az új Országgyűlés megalakulásának bűvös dátuma

Magyar Péter leendő miniszterelnök az új Országgyűlésről szóló előzetes egyeztetések utáni sajtótájékoztatójában számolt be arról, hogy a korábbi gyakorlatoktól eltérően hétvégi napon szeretné, ha az új Országgyűlés megalakulni, hogy ezzel párhuzamosan egy Kossuth téri ceremónia keretében a választópolgárok is nyomon követhessék az eseményeket.

A leendő miniszterelnök azt is javasolta, hogy szintén eltérve a korábbi gyakorlattól az Országgyűlés megalakulása után közvetlenül szavazzanak a miniszterelnök személyéről.

Most pedig Sulyok Tamás Facebook-oldalán be is jelentette az úk Országgyűlés alakuló dátumát.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások április 17-én pénteken kezdődtek meg az Országházban, majd rákövetkező hét kedden folytatódtak az előkészítő tárgyalások a három – Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, és a Mi Hazánk Mozgalom – parlamentbe jutó párt között. A második körben a bizottsági helyekről tárgyaltak a felek, valamint arról is megállapodás született, hogy a Szent Korona előtt tesznek esküt a képviselők. Mint kiderült, a húszból hat bizottságot vezethetnek majd ellenzéki politikusok, köztük a nemzetbiztonságit és a szociálisat.