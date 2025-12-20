Megszűnik a tb-kiskönyv – mit kell tenni?

Ettől a naptól kezdve nem kell vezetni a papíralapú „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára pedig elérhetővé válik egy új elektronikus felület, amelyről lekérdezhetők a biztosítási jogviszonyokra, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó adatok.

A biztosítottak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által üzemeltetett Biztosítási jogviszony lekérdező felületen tudják a jogviszony történetüket megtekinteni. 2026. január 1-jétől pedig a Betegéletút szolgáltatás keretében a 2023. december 31-ét követően folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadó díj), valamint a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat is le tudják kérdezni.

Már csak digitálisan lehet belelapozni

Fotó: MTI

Ezt a https://etb.neak.gov.hu oldalra belépve, illetve a https://magyarország.hu felületén keresztül tudják megtenni.

Amennyiben a biztosított a papír alapú tb-kiskönyvben olyan biztosítási jogviszonyt talál, amelyet a Betegéletút szolgáltatás felületén található elektronikus, közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz, úgy a hiányzó biztosítási jogviszonyait illetően okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél.

A papíralapú tb-kiskönyv biztosítottak részére történő átadását követően azon foglalkoztatóknak, akik nem működtetnek társadalombiztosítási kifizetőhelyet, sem a papíralapú tb-kiskönyv, sem az elektronikus tb-kiskönyv vonatkozásában további feladatuk nincs.