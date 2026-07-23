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Közérdekű Budapest Fidesz

Megszűnt a Fidesz-frakció Óbudán

mfor.hu

A frakció létszáma két kilépéssel a szükséges minimális szint alá csökkent.

„A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság mai ülésén Kozma János és Malinás Sándor képviselő Urak bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz frakcióból” – írta a Facebook-oldalán szerdán Kiss László, Budapest III. kerületének polgármestere. Hozzátette, hogy ezzel meg is szűnt az óbudai Fidesz-frakció, mivel így a létszámuk a szükséges 3 fős határ alá csökkent.

„Elmondható, hogy kerületünk az első, ahol az önálló Fidesz frakció megszűnt. A kilépések bővebb okairól nincs információm”

– írta még Kiss.

Az óbudai polgármester azt kérte az így függetlenné váló Kozma Jánostól és Malinás Sándortól, hogy a kerület érdekein kívül semmi más ne számítson nekik. Ő maga, írta, elkötelezett abban, hogy pártsemlegesen, így működjön együtt mindenkivel.„Nagyon örülök annak, hogy egyre többen ismerik fel, hogy a helyi közéletet nem kell pártcsatározásoknak kitenni” – jegyezte meg Kiss.

Nem ez az első olyan Fidesz-érintettségű frakció az országban, ami az áprilisi választás óta megszűnt. Pakson már történt hasonló a Fidesz–KDNP-frakcióval, miután a frakció tagjai közölték, hogy a jövőben független önkormányzati képviselőkként folytatják a munkájukat annak érdekében, hogy pártpolitikától mentesen dolgozzanak Paksért – írta meg a Telex.

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