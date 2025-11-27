1p
Megtagadták a katonai repülőt, magángéppel ment Boszniába Szijjártó Péter

A katonai repülő leszállását a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter tagadta meg, így jött képbe a magángép.

Csütörtökön Bosznia-Hercegovinába, Banja Lukába érkezett Szijjártó Péter. Milorad Dodik közlése szerint azért repült oda, hogy a helyi egyetem díszdoktori címet adományozzon neki. A miniszter egy magángéppel érkezett a Banja Luka-i repülőtérre, az RTRS felvétele szerint egy Cessna C-650 Citation VI típusjelű géppel landolt több fős kíséretével.

A magángép a HA-JEX lajstromjelet viselte. Nagy Márton miniszter és 1 fős delegációja 2024 júliusában ezzel a géppel utazott Párizsba, akkor a bérlésre 9 millió forintot fizettek – írta meg a Telex. 

Mindez azért érdekes, mert a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter, Zukan Helez megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja – erről a bosnyák n1info.ba számolt be. A döntés hátteréről részletesen ebben a cikkben számoltunk be:

 

