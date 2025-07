Megtévesztette az Auchan a vásárlókat? A versenyhivatal bosszús

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az ügy kapcsán a GVH felhívta a vállalkozások figyelmét: kereskedelmi kommunikációjuk kialakítása során különösen kell ügyelniük arra, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokról egyértelműen, illetve teljeskörűen tájékoztassák a fogyasztókat. A reklámot közzétevő vállalkozások nem alapozhatnak arra az elvárásra, hogy a fogyasztó olvassa el azokat az apró betűs közléseket is, amelyeket egyébként a reklám észlelésének sajátosságaiból adódóan nem szükségszerűen néz meg.

Két területen is vizsgálódott a hatóság.

Kapcsolódó cikk Ön is tapasztalta a drágulást a boltokban? A GVH megkereste az okot Két területen is vizsgálódott a hatóság.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!