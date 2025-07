Megváltoznak a gáz- és áramszámlák

A villamos energiáról szóló törvénytől eltérően egyetemes szolgáltatásra a lakossági fogyasztók mellett néhány feltétel mellett a mikrovállalkozások is jogosultak.

Kapcsolódó cikk Megint belenyúlt a kormány a rezsicsökkentésbe – íme a részletek A villamos energiáról szóló törvénytől eltérően egyetemes szolgáltatásra a lakossági fogyasztók mellett néhány feltétel mellett a mikrovállalkozások is jogosultak.

Az MVM Next felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy online befizetéskor sosem kéri a bankkártyaadatok megadását, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítás után szükséges beírni.

Így ha ezzel a megújult külsővel érkezik üzenet, akkor az nem adathalász, hanem az MVM e-számla-értesítője – emelte ki a vállalat. Az e-mailben érkező számlaértesítőkön minden esetben szerepel a befizetendő összeg és a határidő, valamint egy link az online bankkártyás befizetéshez. Ezeken túl feltüntetik az átutaláshoz szükséges adatokat is. A részletes számlát az értesítő PDF-mellékleteként küldik.

Az MTI közlése szerint a villanykapcsolóval jelzett számláknál lesz a legjelentősebb változás, képes fejlécet és átlátható, színes kiemeléseket kapnak. A tájékoztatás szerint a megújult külső nem jár más változással, a számla megtekintése és befizetési módja továbbra is változatlan. Az e-számla ezután is a megszokott feladóval és időpontban, az ügyfelek felhasználási helyének adatait tartalmazó PDF-csatolmánnyal érkezik.

Változik az MVM Next e-számla-értesítők megjelenése, a villany- és gázszámlákat bemutató értesítők színes fejlécén és az aláírásnál sárga színű MVM-logó jelenik meg – hívta fel a figyelmet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. keddi közleményében.

