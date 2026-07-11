2p
Közérdekű Kapitány István Készlet Üzemanyagok

Mélypont után ismét pluszban: megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik Magyarország

mfor.hu

Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét visszatöltötték.

A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest – tette közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán még pénteken késő este.

A tárcavezető kiemelte: a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása.

Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést.

„Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag-ellátását” – fogalmazott a miniszter, aki azt is jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra.

(MTI) 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vitézy Dávid újabb ígéretét váltja be, jobb lesz a közösségi közlekedés Somogy és Tolna megyében

Vitézy Dávid újabb ígéretét váltja be, jobb lesz a közösségi közlekedés Somogy és Tolna megyében

Közvetlen autóbuszjáratok lesznek Kaposvárról Tolna megye nyugati részének településeire. 

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

„Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?”

Feketelista az M1-en, Magyar Péter az euróval újrázhat? – Ez Viszont Privát

Leállították a közmédia adását, az elsötétült képernyőn elnézést kértek az elmúlt évek hazudozásai miatt a nézőktől. Lehet-e vajon kiegyensúlyozott közmédiát létrehozni, és egyáltalán van-e erre igény? Milyen hosszú volt az M1 Híradó feketelistája, kik nem nyilatkozhattak a műsorban? 

Újabb botrány: Orbánék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt határon túli focira

Újabb botrány: Orbánék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt határon túli focira

Egyedi döntések alapján fizettek. 

Dunai Vasmű: a kormány újabb forrásokat biztosít a környezeti károk megelőzésére

Dunai Vasmű: a kormány újabb forrásokat biztosít a környezeti károk megelőzésére

Közérdek az iparbiztonsági veszély megelőzése. 

Ezt megugrotta a NAV, nem volt fennakadás az új uniós vámszabályok alkalmazásában

Ezt megugrotta a NAV, nem volt fennakadás az új uniós vámszabályok alkalmazásában

Július 1-jétől 3,2 millió kiscsomag és 11,3 milliárd forint az új átalányvám mérlege.

Az alacsony vízállás még a Kékszalag vitorlásversenyre is hatással van

Módosítani kellett az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásverseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. 

Egy hónapra leállnak a bíróságok

Egy hónapra leállnak a bíróságok

Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a hazai bíróságokon.

Felfüggesztette a NAV a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében

Felfüggesztette a NAV a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.

Magyar Péter és Áder János ma sem kímélték egymást

Magyar Péter és Áder János ma sem kímélték egymást

Ismét szócsatába keveredett Magyar Péter miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG