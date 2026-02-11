2p
Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Tíz ember halt meg — köztük az elkövető is — miután egy nő kedden lövöldözni kezdett egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett — közölte a rendőrség.

A Brit Columbiában található Tumbler Ridge városában hat holttestet találtak az iskola épületén belül, további két embert egy olyan lakóingatlanban, amelyről feltételezik, hogy kapcsolatban áll az esettel. Egy másik áldozat pedig a kórházba szállítás közben halt meg — közölte a Királyi Kanadai Lovasrendőrség (RCMP). Legalább két további sérültet súlyos vagy életveszélyes állapotban ápolnak, míg akár 25 embert is elláttak nem életveszélyes sérülésekkel – számol be róla a Reuters.

A feltételezett elkövetőt szintén holtan találták; a rendőrség szerint öngyilkosság történt. Hozzátették, nem hiszik, hogy további gyanúsítottak lennének, és nincs további fenyegetés a lakosságra nézve.

A rendőrség közlése szerint az elkövető egy nő volt — ami szokatlan fejlemény, mivel Észak-Amerikában a tömeges lövöldözések szinte kivétel nélkül férfiakhoz köthetők.

Egy rendőrségi aktív riasztás szerint a gyanúsítottat „nőként, ruhát viselve, barna hajjal” írták le. Ken Floyd rendőrfelügyelő később egy sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az értesítésben leírt személy azonos az iskolában holtan talált személlyel. A rendőrség nem közölte, hogy az áldozatok közül hányan lehettek kiskorúak.

Kanada egyik legsúlyosabb merénylete

Tumbler Ridge egy elszigetelt település, körülbelül 2400 lakossal, a Sziklás-hegység lábánál, Észak-Brit Columbiában, nagyjából 1155 kilométerre Vancouvertől északkeleti irányában.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X-en közzétett nyilatkozatában így fogalmazott:

„Mélyen megrendített a mai szörnyű lövöldözés Tumbler Ridge-ben, Brit Columbiában. Imáim és legőszintébb részvétem az áldozatok családjaihoz és barátaihoz szólnak, akik elveszítették szeretteiket ezekben a borzalmas merényletben.”

2020 áprilisában egy 51 éves férfi, rendőri egyenruhásnak álcázva magát és egy hamis rendőrautót vezetve, 13 órás ámokfutás során 22 embert lőtt le és ölt meg az atlanti-óceáni Új-Skócia tartományban, mielőtt a rendőrség lelőtte egy benzinkútnál.

Kanada legsúlyosabb iskolai lövöldözésében 1989 decemberében egy fegyveres 14 női hallgatót ölt meg és 13-at megsebesített a montreali École Polytechnique-en, Québec tartományban, mielőtt öngyilkosságot követett el.

