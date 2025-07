Mesterséges intelligenciát vet be az MNB a kibercsalók ellen

Az MNB javasolja kiterjeszteni a bankok kárfelelősségét azokra az esetekre is, amikor az ügyfelet a bank nevében bírják rá a fizetés kezdeményezésére. Ezeken felül a jegybank tájékoztató kampányt indít a visszaélési kockázatokról és a megelőzési lehetőségekről a banki ügyfelek részére.

A Magyar Nemzeti Bank törvénymódosítást is kezdeményez annak érekében, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a bankok viseljék a kárt minden olyan esetben, amikor nem alkalmaztak megfelelő ügyfél-hitelesítést.

Varga Mihály jegybankelnök június elején jelentette be a jegybank „öt csapás” intézkedéssorozatát a pénzügyi kibercsalások visszaszorítása érdekében. A jegybank elvárja, hogy a bankok az eddigieknél jóval aktívabban vegyenek részt a visszaélések kivédésében, amelyet célzott vizsgálatokkal ellenőrizni fog.

Elindult a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) működésének első szakasza, amely a legkorszerűbb technológiát felhasználva, a másodperc tört része alatt képes felismerni a banki utalásokat célzó csalásokat. A nemzetközi szinten is egyedülálló rendszer része a jegybank „öt csapás” intézkedéssorozatának, amelyet Varga Mihály jegybankelnök jelentett be június elején.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!